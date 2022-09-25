Son dakika haberi... Çocukların kavgasına aileler karıştı, ortalık savaş alanına döndü

Bir son dakika haberine göre Çocukların kavgasına aileler karıştı, ortalık savaş alanına döndü Bir çocuk diğerini falçatayla yaraladı, ailelere birbirine girdi Esenyurt'ta kavga eden çocuklardan bir tanesi diğerinin yüzünü falçatayla yaralayınca, kavgaya aileler dahil oldu.

Çocukların kavgasına aileler karıştı, ortalık savaş alanına döndü

Bir çocuk diğerini falçatayla yaraladı, ailelere birbirine girdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta kavga eden çocuklardan bir tanesi diğerinin yüzünü falçatayla yaralayınca, kavgaya aileler dahil oldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşamüzeri Esenyurt Pınar Mahallesinde 1231 sokak içerisinde yaşandı. İddiaya göre, sokakta bulunan iki çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışan çocuklar kısa sürede birbirine girerek kavgaya tutuştu. Bu sırada çocuklardan bir tanesi yanında bulunan falçata ile diğer çocuğu yüzünden yaraladı. Çocukların kavgasına aileler karışınca da ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekerken, yüzünden yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölge sevk edilen polis ekipleri sokak içerisinde önlemleri artırarak aileleri ayırdı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.