Son dakika haber | Cizre'de terör saldırısında şehit olan polisler anıldı

Cizre ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 12 polis anıldı.

Şırnak'ta faaliyet gösteren Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği üyeleri, PKK'lı teröristlerce 26 Ağustos 2016'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen 12 polis için yaptırılan "Şehitler Anıtı ve Parkı"nı ziyaret etti.

Kadınlar, şehitler için dua etti.

Dernek Başkanı Hatice Atan, o kara günü unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Şırnaklı kadınlar olarak şehitleri yad ettiklerini belirten Atan, "Çünkü o gün 12 fidanımızı ve canımızı kaybettik. Bugün eğer burada huzurla dolaşıyorsak bu onların sayesindedir. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve şifa versin. Ailelerine sabır versin." dedi.