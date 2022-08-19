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Son dakika haberi | Çin'deki sel felaketinde can kaybı 23'e yükseldi

Son dakika haberi | Çin'deki sel felaketinde can kaybı 23'e yükseldi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberi... Çin'in Çinghay eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Çin'in Çinghay eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği duyuruldu. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 8 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı. Datong Hui ve Tu özerk bölgesindeki 6 köyde yaşayan 6 binden fazla insanın etkilendiği sel felaketi nedeniyle yaklaşık bin 500 kişi barınaklara dönüştürülen 2 okula yerleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde Çin'in farklı bölgelerinde 40 dereceye varan sıcaklıklar beklendiği gerekçesiyle kırmızı alarm verilmişti. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çin Halk Cumhuriyeti 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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