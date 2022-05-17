Son dakika haberi: Çin'de minibüs nehre düştü: 10 ölü - Haberler

Çin'in Guangdong eyaletinde seyir halindeki bir minibüsün nehre düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletindeki Shaoguan kentinde seyir halindeki bir minibüs nehre düştü. Yerel saatle 17.20'de Zhenjiang bölgesinde meydana gelen kazada minibüste bulunan 10 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GUANGDONG

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa