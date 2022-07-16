Son dakika haber | Çim üretim firmasının serasında korkutan yangın

Çim üretim firmasının serasında korkutan yangın

Hindistan cevizi kabukları alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'da hazır çim üreten işletmenin Hindistan cevizi kabuğu deposu olarak kullandığı serada çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında, 2 çim biçme makinesi de zarar gördü.

Yangın, saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi, Yenigöl Mahallesi havalimanı yolu üzerindeki bir çim üretim işletmesinde çıktı. Firmanın Hindistan cevizi kabuğu deposu olarak kullandığı seradan henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Çalışanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Havanın sıcak, kabukların kuru olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangında, sera içindeki iki çim biçme makinesi de yandı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı. Vatandaşlarda çeşme hortumlarıyla yangına su sıktı. Ekipler içten içe yanan kabukları söndürmek için büyük çaba sarfetti. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan alevlerin yükselmesi, vatandaşlar ve çalışanların yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.