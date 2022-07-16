Son dakika haber | Çim üretim firmasının serasında korkutan yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Çim üretim firmasının serasında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bir son dakika haberine göre Çim üretim firmasının serasında korkutan yangın Hindistan cevizi kabukları alev alev yandı Antalya'da hazır çim üreten işletmenin Hindistan cevizi kabuğu deposu olarak kullandığı serada çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Çim üretim firmasının serasında korkutan yangın

Hindistan cevizi kabukları alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'da hazır çim üreten işletmenin Hindistan cevizi kabuğu deposu olarak kullandığı serada çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında, 2 çim biçme makinesi de zarar gördü.

Yangın, saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi, Yenigöl Mahallesi havalimanı yolu üzerindeki bir çim üretim işletmesinde çıktı. Firmanın Hindistan cevizi kabuğu deposu olarak kullandığı seradan henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Çalışanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Havanın sıcak, kabukların kuru olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangında, sera içindeki iki çim biçme makinesi de yandı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı. Vatandaşlarda çeşme hortumlarıyla yangına su sıktı. Ekipler içten içe yanan kabukları söndürmek için büyük çaba sarfetti. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan alevlerin yükselmesi, vatandaşlar ve çalışanların yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title