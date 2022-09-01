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Son dakika haberi! CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun üzüldüğü teröristin mezarı

3. Sayfa Haberleri

Gelen son dakika haberlerine göre CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun üzüldüğü teröristin mezarı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun terörist cenazesinin ardından yaptığı paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun üzüldüğü teröristin mezarı

ERZURUM - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun terörist cenazesinin ardından yaptığı paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı.

Tanrıkulu, Welat Çiya kod adlı terörist Hakan Arslan'ın kemiklerinin taşındığı fotoğrafa, sosyal medya hesabından "aah ahh" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

O teröristin cesedi yakınları tarafından geçtiğimiz günlerde Erzurum Karayazı ilçesine bağlı Çavuşköy'de toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / M. Ertuğrul Polat - 3. Sayfa

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili İstanbul Erzurum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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