Son dakika haberi: Çeşme'de huzur operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Çeşme'de huzur operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Çeşme'de huzur operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: İzmir'in Çeşme ilçesinde tatilcilerin güven içinde tatil yapabilmeleri için polis tarafından yapılan huzur operasyonunda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatilcilerin güven içinde tatil yapabilmeleri için polis tarafından yapılan huzur operasyonunda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Turizm cenneti Çeşme bayram tatilinin ardından da sezon yoğunluğu yaşamaya devam ederken, günübirlik turizmin arttığı hafta sonlarında tatilcilerin huzur ve güven içinde tatil yapmaları için güvenlik tedbirleri artırılıyor. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta sonunda da yol uygulamaları, şok uygulamalar ve umuma açık eğlence mekanlarında yaptıkları denetimlerle huzur ve güveni sağladılar. Polis ekipleri tarafından 23-24 Temmuz tarihlerinde yapılan uygulama ve denetimlerde 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, esrar, 2 cep telefonu, 8 bin 865 lira nakit para, kokain, metamfetamin, sentetik ecza gibi çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekiplerince 6 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 1 kişi hakkında mahkemece tutuklama kararı verildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir Çeşme 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title