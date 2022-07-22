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Son dakika haberi! Çeşme'de çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi! Çeşme'de çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Son dakika haber... İzmir'in Çeşme ilçesinde, küçük sanayi sitesi yanındaki korulukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, küçük sanayi sitesi yanındaki korulukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Çeşme'de, küçük sanayi sitesinin yanında bulunan çam ağaçlarından oluşan koruluk alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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