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Son dakika haberi! Çerkezköy'de trafik kazası: 2 yaralı

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Son dakika haberi! Çerkezköy'de trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy - Çorlu yolu üzeri Veliköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy istikametine seyreden M.Ç.'nin kullandığı motosiklet, aynı istikamette seyreden M.B. idaresindeki hafif ticari araçla çarpışarak takla attı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü M.Ç. ve arkasında bulunan A.K. yaralandı. Yaralılar, Çorlu ve Çerkezköy'den olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çerkezköy 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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