Son dakika haberi | Cenaze dönüşü kaza: 4 yaralı Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'daki cenazeden İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Samsun'daki cenazeden İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Gürgendağı mevkisi Samsun-Ankara karayolu 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'daki akrabalarının cenaze törenine katılıp İstanbul Küçükçekmece'ye dönen ailenin içinde bulunduğu Erkan Direk idaresindeki 34 SA 3421 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki bankette bulunan beton elektrik direğine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Erkan Direk ile babası Aygün Direk, annesi Emine Direk ve eniştesi Hasan Yılmaz yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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