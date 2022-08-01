Son dakika haberi: Cemevleri saldırısı olayındaki gözaltı sayısı 2'ye yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Cemevleri saldırısı olayındaki gözaltı sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haberi: Cemevleri saldırısı olayındaki gözaltı sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haberleri... Ankara'da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda gözaltı sayısı 2'ye yükseldi.

Ankara'da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda gözaltı sayısı 2'ye yükseldi.

Başkentte iki gün önce A.O.K. isimli şahıs, Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına yakın aralıklarla saldırı yapmış ve kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırıyla ilgili bugün bir şahsın daha gözaltına alındığı ve olayla ilgili toplam gözaltı sayısının 2'ye yükseldiği öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title