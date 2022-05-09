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Son dakika haberi: Çatı katta korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Çatı katta korkutan yangın

Son dakika gelişmesine göre Fethiye Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Fethiye Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Depo olarak kullanılan yaklaşık 200 m2 çatı katında çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi Fethiye itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonrası binanın çatı katında maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin çatı katta bulanan baz istasyonu olduğu açıklandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükşehir Belediyesi, Fethiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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