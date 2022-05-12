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Son dakika haberi | Çarşamba'da torbacılara operasyon: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Çarşamba'da torbacılara operasyon: 9 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da narkotik polisi tarafından Çarşamba ilçesinde torbacılara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da narkotik polisi tarafından Çarşamba ilçesinde torbacılara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çarşamba Grup Amirliği görevlileri tarafından sokak satıcılarına yönelik olarak bu sabah 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 10 kapsül sentetik ecza hap, 0,13 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 kök kenevir bitkisi, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 4 adet 9 mm çapında dolu fişek ele geçirilirken, operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Çarşamba, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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