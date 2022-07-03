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Son dakika haberi | Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Doğancı köyünde, saat 17.30 sıralarında ağaçlandırma sahası yakınlarındaki kırsal arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, 3 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 hizmet aracı, 2 treyler, 2 belediye itfaiyesi ve 52 personel müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, 10 hektarlık alan yangında zarar gördü. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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