Son dakika haberi: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 109 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberi: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 109 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 109 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleşen 102 operasyonda 109 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleşen 102 operasyonda 109 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 7 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 102 olayda 109 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca operasyonlar sırasında çeşitli suçlardan araması bulunan 14 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9 tutuklanırken, 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Yapılan yakalamalarda şüphelilerden 205 gram esrar, 72 gram metamfetamin, 20 gram bonzai, 3 bin 91 adet sentetik ecza, 122 kök kenevir bitkisi, 6 adet tabanca, 4 adet tüfek, 41 adet mermi ve 7 adet fişek ele geçirildi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Çanakkale 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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