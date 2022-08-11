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Son dakika haberi: Çanakkale'de kaçak tarihi eser operasyonu

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Son dakika haberi: Çanakkale'de kaçak tarihi eser operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'de yapılan kaçak tarihi eser operasyonunda çok sayıda obje ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de yapılan kaçak tarihi eser operasyonunda çok sayıda obje ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde şüpheli İ.Ö.Ç.'nin adresinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu ve denizden çıkarıldığı değerlendirilen 22 adet anfora ve parçaları, 23 adet çeşitli ebatlarda deniz kabuğu fosili, mercan resifi, 3 adet metal obje, 23 adet çeşitli ebat ve renklerde taş obje ele geçirilerek el konuldu. Şüpheli İ.Ö.Ç. hakkında 2863 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılıkla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Çanakkale 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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