Son dakika haberi... Cam fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de bir fabrikada dün çıkan küçük çaplı yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Eskişehir'de bir fabrikada dün çıkan küçük çaplı yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir cam fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Ayrıca tedbir amacıyla fabrikaya 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürülen yangında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Organize Sanayi Bölgesi Eskişehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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