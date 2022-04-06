Son dakika haberi | Çaldığı mazgalı motosikletiyle sürüklerken polise yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi | Çaldığı mazgalı motosikletiyle sürüklerken polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Çaldığı mazgalı motosikletiyle sürüklerken polise yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çaldığı atık su gider mazgalını motosikletinin arkasında sürükleyerek taşıyan şahıs polis tarafından yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çaldığı atık su gider mazgalını motosikletinin arkasında sürükleyerek taşıyan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Cemalpaşa Mahallesi Sülemiş yolu üzerinde bir motosiklete bağlanmış şekilde demir mazgalı sürükleyerek taşıyan kişiden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Alınan ihbar üzerine polis tarafından durdurulan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü taşıdığı mazgal ile birlikte yakalandı. Demir mazgalı yerinden söküp taşıyan motosiklet sürücüsü işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, motosikletlinin mazgalı motosiklete bağlayıp taşıma anı ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye, Polis, su, 3. Sayfa, Haberler

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