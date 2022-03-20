Son dakika haberi... Büyükçekmece TEM otoyolu Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: Büyükçekmece TEM otoyolu Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece TEM otoyolu Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekipler kazanın kaldırılması için çalışma başlatırken, trafik tek şeritten sağlanıyor. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa