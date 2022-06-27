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Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de bulunan bir site içerisindeki 5 katlı binada yangın çıktı.

Büyükçekmece'de bulunan bir site içerisindeki 5 katlı binada yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı olayda evde mahsur kalan bir köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, dairenin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, 11.30 sıralarında Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde ki 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşandı. Yangın paniğe neden oldu. Dumanları gören site sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, evde mahsur kalan bir köpek de kurtarıldı. Dairenin alevlere teslim olduğu o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın hakkında konuşan site sakini Bağbek Zariye, "Komşular cam patlama sesi duymuş. Alevler, dumanlar çıktı. Hemen itfaiyeye haber vermişler. İtfaiye ekipleri gelmiş. Evde kimse yokmuş. Bir köpek vardı içeride onu da kurtardılar. Şu anda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Alev alev yanıyordu. Yangının nasıl olduğunu bilmiyoruz. Camlar kırılmış, yan komşu evde ses olduğunu anlamış. İtfaiyeyi zamanında aramışlar" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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