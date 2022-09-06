Son Dakika | Bursa'da evde yangın çıktı, patlama anı kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre - Bursa'da evde yangın çıktı, patlama anı kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. - Bursa'da evde yangın çıktı, patlama anı kamerada BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangında çıkan patlama anı ise kameralara anbean yansıdı. Yangın, saat 15.00 sıralarında Hamidiye mahallesi Doğan sokakta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sırasında tüpün patlama anı kameraya yansırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına bitişikteki binada oturan vatandaş, elinde hortumla su tutarak destek verdi. Yangını gören vatandaşlar, sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler. Vatandaşlar, İtfaiye aracının geçişini sağlamak için park halindeki araçları iterek uzaklaştırdılar. Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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