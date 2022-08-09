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Son dakika haberleri! Bursa'da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

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Son dakika haberi: Bursa'da bir otomobil çimleri sulayan sulama tankerine arkadan çarptı.

Bursa'da bir otomobil çimleri sulayan sulama tankerine arkadan çarptı. 4 aracın karıştığı feci kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi İzmir Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Osmangazi istikametine seyir halinde olan 41 ED 712 plakalı aracın sürücüsü seyir halindeyken önündeki çim sulama tankerini fark etmeyerek arkadan hızla çarpıp yola savruldu. Aynı istikamette seyir halinde olan 16 MA 9762 plakalı araç ve 16 JKN 94 plakalı servis aracı duramayınca, yola savrulan otomobile çarptı. Feci kazada 41 ED 712 plakalı araçta bulunanlardan 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanırken, servis aracında ve 16 MA 9762 plakalı otomobilde bulunanlardan ise 2 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışanları kurtararak sağlık çalışanlara teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, Bursa-İzmir Yolu'nun Bursa'ya gidiş istikameti kısa süre trafiğe kapandı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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