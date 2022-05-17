Son dakika haber! Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı - Haberler

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Son dakika haber! Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Son dakika haberler... Bursa'da sokak ortasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da sokak ortasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 4.Çamlıca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında karşılaşan Deniz Tamahkar ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ismi öğrenilemeyen bir kişi, Deniz Tamahkar'ı (33) 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Tamahkar'ı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Tamahkar'a olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tamahkar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

(Ahmet Berke Erdal - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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