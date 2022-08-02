Son dakika haber! Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı Son dakika haberler: Bursa'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Bursa'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. (Ali Kamur - Abdullah Uğur - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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