Son dakika haberi: Bursa'da motosiklette palet taşıyan adam kameralarda

Son dakika haberine göre Bursa'da bir kişi motosiklette palet taşıdı.

Bursa'da bir kişi motosiklette palet taşıdı. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, taşıyacağı palet için ilginç bir yöntem buldu. İlginç bir yöntemle palet taşıyan sürücüyü gören diğer trafikteki diğer sürücüler gözlerine inanamazken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Öte yandan, diğer bir görüntüde ise patenli genç sırtında taşıdığı çuval ağır gelince çareyi otobüsün arkasına tutunmakta buldu. Trafikteki diğer sürücülerin patenli genci uyarmasıyla tehlikeli yolculuk son buldu. - BURSA