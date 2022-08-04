Son dakika haberi: Bursa'da küçük çocuğun hayalini çalan hırsız kameraya yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi: Bursa'da küçük çocuğun hayalini çalan hırsız kameraya yakalandı

Son dakika haberi: Bursa'da küçük çocuğun hayalini çalan hırsız kameraya yakalandı

Son dakika haberi... Bursa'da küçük çocuğa babasının hediye ettiği bisikletin çalınma anı kameraya yansıdı.

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Bursa'da küçük çocuğa babasının hediye ettiği bisikletin çalınma anı kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, 9 yaşındaki çocuk babasının aldığı hediye bisiklet ile markete gitti. İçeri girerken bisikleti marketin önüne bıraktı. O sırada yoldan geçen bir kişi, bisikleti gözüne kestirdi. Daha sonra geri dönerek soğukkanlı bir şekilde bisiklete binerek gözden kayboldu. Marketten çıkan çocuk bisikleti yerinde göremeyince babasına haber verdi. Güvenlik kameralarından baktıklarında bisikletin çalındığını fark eden baba, hırsızlığı polis ekiplerine ihbar etti.

Ekipler güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği hırsızı yakalama çalışması başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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