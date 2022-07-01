Son dakika haberleri: Bursa'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü Son dakika haberleri... Bursa'da sağanak yağış sonrası meydana gelen zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. Bursa'da sağanak yağış sonrası meydana gelen zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. Kaza sonrası sürücüler birbirine girdi. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kavga sonucu araç sürücüleri birbirine girdi. Çevredeki vatandaşların ve diğer sürücülerin araya girmesiyle ortam sakinleştirilirken; o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. (Abdullah Uğur /İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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