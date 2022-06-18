Son dakika haberi | Bursa'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Uludağ yolunda ilerleyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Uludağ Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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