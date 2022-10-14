Son dakika haberi | Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı 56 bin 700 kilo kıyılmış tütün, 98 kilo paket tütün, 6 bin adet dolu makaron le geçirildi Bursa'da bir depoya baskın Bursa polisi 1 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

56 bin 700 kilo kıyılmış tütün, 98 kilo paket tütün, 6 bin adet dolu makaron le geçirildi

BURSA - Bursa'da bir depoya baskın Bursa polisi 1 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, tütün sarma makinası,56 bin 700 kilo kıyılmış tütün, 98 kilo paket tütün ve 6 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Yıldırım ilçesi Maltepe mahallesinde bulunan ve önceden tespit edilen bir depoya baskın yapıldı. Baskın sonucu bandrolsüz tütün ve tütün mamülleri satışı yapan T.K. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Depoda yapılan aramalarda ise, 1 adet sigara dolum makinası, 6 bin adet dolu makaron, 98 kilo paket tütün, 229 bin 600 adet boş makaron, 56 bin 700 kilo kıyılmış tütün ve 1 adet terazi ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.