Son dakika haberi: Bursa'da dedikodu kavgasında arkadaşını bıçakladı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Bursa'da dedikodu kavgasında arkadaşını bıçakladıBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda dedikodu yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakla yaraladı. Bursa'da dedikodu kavgasında arkadaşını bıçakladı BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda dedikodu yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakla yaraladı. Olay Mesudiye Mahallesi 1. Leylak sokakta meydana geldi. Mesut A.ile arkadaşı Şahin Ç.arasında sokak ortasında "dedikodu" yüzünden tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Şahin, Mesut'u bıçakla yaraladı. Yaralı ise Sağlık Ocağına sığındı. Sağlık ocağındaki, doktorlar yaralıya ilk müdahaleyi yaparak 112'ye haber verdiler. Yaralı sağlık ocağından alınarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli arkadaşı Şahin Ç. İse polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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