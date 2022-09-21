Son dakika haberi | Bursa'da bombalı saldırı gerçekleştiren örgüt üyesi 3 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'da bombalı saldırı gerçekleştiren örgüt üyesi 3 kişi adliyeye sevk edildiBURSA Bursa'da 20 Nisan günü cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıda, ceza infaz koruma memurunun şehit olmasına sebep olan MLKP FESK hücresi 2 kadın ve 1 erkek örgüt mensubu İzmir'in Dikili...

Bursa'da bombalı saldırı gerçekleştiren örgüt üyesi 3 kişi adliyeye sevk edildi

BURSA Bursa'da 20 Nisan günü cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıda, ceza infaz koruma memurunun şehit olmasına sebep olan MLKP FESK hücresi 2 kadın ve 1 erkek örgüt mensubu İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanmalarının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Saldırının failleri, sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sonrasında emniyetteki ifade işlemler tamamlanan şüpheliler Bursa Adliyesine sevk edildi.

Olay, 20 Nisan günü merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi'nde meydana geldi. 30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu el yapımı patlayıcı infilak etti. Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Patlama sonrası infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit oldu.

MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde yapılan çalışmalar neticesinde MLKP üyesi FESK hücresi Dilek Arsu, Seda Baykan ve 1 erkek örgüt mensubu İzmir Dikili'de yakalandı. Gözaltına alınmalarının ardından örgüt mensubu 3 kişi Bursa'ya getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiler.

Burada işlemler tamamlanan 3 şüpheli geniş çaplı güvenlik tedbirler altında Bursa Adliyesine getirildi. Şüpheliler Cumhuriyet savcısına verecekler ifadenin ardından mahkemede hakim karşısına çıkarılacak.