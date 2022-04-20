Son dakika haberi: Bursa'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralarda - Haberler

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Son dakika haberi: Bursa'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralarda

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Bursa'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralarda

Son dakika haberi: Bursa'da bisiklet sürücüsünün otomobile tutunarak tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

BURSA (İHA) - Bursa'da bisiklet sürücüsünün otomobile tutunarak tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Kendi canını hiçe sayarak seyahat eden gencin tehlikeli yolculuğu cep telefon kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangaz ilçesi Veysel Karani mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletli adam, otomobile tutunarak seyahat etti. Bu tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreği ağzına geldi. Bir süre canını hiçe sayarak seyahat eden adam, arabayı bıraktıktan sonra hızlıca gözden kayboldu. Bu tehlikeli anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cep Telefon, Bisiklet, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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