Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Bursa'da korkutan baraka yangını

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler: Bursa'da korkutan baraka yangını Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan baraka yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Bursa'da korkutan baraka yangını

BURSA - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan baraka yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Yunuseli Mahallesi'nde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında baraka kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangının çevredeki binalara sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - 3. Sayfa

Osmangazi İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title