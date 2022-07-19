Son dakika! Bursa'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Haberler

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Son dakika! Bursa'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 3 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Bursa'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Son dakika haber: Bursa'da bir kişi aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan husumetlilerine mermi yağdırdı.

Bursa'da bir kişi aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan husumetlilerine mermi yağdırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Ebeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Y. ile aralarında daha önceden arazi yüzünden husumeti bulunan kişiler arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Ş.Y. yanında getirdiği av tüfeği ile husumeti bulunan 4 kişiye mermi yağdırdı. Saçmaların hedefi olan O.S., İ.S., B.S. ve B.S. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslar yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan İ.S. ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ş.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İlkay Altay - Mehmet Buldu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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