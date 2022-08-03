Son dakika haberi: Burkina Faso'daki terör operasyonunda yanlışlıkla siviller öldürüldü Son dakika gelişmesine göre Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun ordusu, terör örgütleri El kaide ve DEAŞ ile bağlantılı gruplara yönelik düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla sivillerin öldürüldüğünü açıkladı. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun ordusu, terör örgütleri El kaide ve DEAŞ ile bağlantılı gruplara yönelik düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla sivillerin öldürüldüğünü açıkladı. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun ordusu, geçtiğimiz pazartesi günü Afrika ülkesi Togo sınırındaki Kompienga ve Pognoa arasındaki bölgede askeri operasyon düzenledi. Ordu tarafından bugün yapılan açıklamada, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle bağlantılı grupların hedef alındığı ancak düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla sivillerin vurulduğu belirtildi. Açıklamada hayatını kaybeden sivillerin sayısı verilmezken, "Düzenlenen operasyon sayesinde birkaç düzine terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan geçtiğimiz ay Burkina Faso- Togo sınırı arasındaki bölgede terör örgütlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında yanlışla 7 çocuk öldürülmüştü. - OUAGADOUGOU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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