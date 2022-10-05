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Son dakika haberi! Burhaniye'de iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Burhaniye'de iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Burhaniye ilçesi kırsal Börezli Mahallesi'ndeki doğalgaz basınç düşürme istasyonunda meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Burhaniye ilçesi kırsal Börezli Mahallesi'ndeki doğalgaz basınç düşürme istasyonunda meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Börezli yolunda bulunan doğalgaz basınç düşürme istasyonunda, vinç ile tıra yüklenmeye çalışılan doğalgaz borularından biri Sedat Özçelik'in (44) üzerine düştü. Ağır yaralanan Özçelik, 112 ambulansı ile Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Özçelik, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili tahkikata başlarken, Cumhuriyet Savcılığınca tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Vasfi G. ile İsmail S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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