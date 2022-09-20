Son dakika haberi | Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Burdur'un Bucak ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Burdur'un Bucak ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Bucak Kapalı Pazar Pazarı önü, 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havuzlu Kavşak istikametine gitmekte olan Bedrettin Taha Kaplan'ın kullandığı plakasız motosiklet, 2709 sokağa geçen 15 EU 622 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bedrettin Taha Kaplan, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 23 Nisan Burdur 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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