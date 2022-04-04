Son dakika haberi... Burdur'da otluk yangını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Burdur'da otluk yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Burdur'da otluk yangını

Son dakika haberlerine göre Burdur'un Hacılar köyünde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

BURDUR (İHA) - Burdur'un Hacılar köyünde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Burdur'un Hacılar Köyü sınırları içerisindeki otluk ve çayırlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması sonucu olay yerine itfaiye edipleri sevk edildi. Yangın çok büyümeden kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Son dakika haberi... Burdur'da otluk yangını

Son dakika haberi... Burdur'da otluk yangını

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yangın, Burdur, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title