Son dakika haber... Burdur'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Haberler

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Son dakika haber... Burdur'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Son dakika haberler... Burdur'un Buçak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz, 150 personel ve 3 iş makinesi ile müdahale ediliyor.

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Burdur'un Buçak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz, 150 personel ve 3 iş makinesi ile müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Bucak'ın Özkaraseki Mahallesi mevkiinde bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Bucaki Burdur ve Isparta Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, bölgeye iş makineleri, arazözler sevk edildi. Yangına 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz, 150 personel, 3 iş makinesi müdahale ediyor. Bölgeye Antalya'dan da yardımcı ekip sevk edildi.

Öte yandan yangının çıkış nedeni belli olmazken jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Burdur 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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