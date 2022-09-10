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Isparta 3. sayfa haberleri: Isparta'da budama makaslı kavga: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Isparta haberlerine göre Isparta'da budama makaslı kavga: 3 yaralı Isparta'da 3 kişi arasında çıkan budama makaslı ve maket bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Isparta'da budama makaslı Kavga : 3 yaralı

ISPARTA - Isparta'da 3 kişi arasında çıkan budama makaslı ve maket bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kavga, Kutlubey Mahallesi Hükümet meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şahıslar arasında sözlü tartışma ile başlayan kavga büyüdü ve şahıslar birbirlerine budama makası, maket bıçağı ve ile saldır. Orada bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan 3 şahıs Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kavga sırasında orada bulunan bir vatandaş " sadece kavga edildiğini gördüm. Maket bıçağı, budama makası ile kestiler birbirlerini" şeklinde konuştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rukiye Senem Ok - 3. Sayfa

Hükümet Isparta kavga 3. Sayfa Haberler

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