Son dakika haberi | Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu; 1 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.L. isimli şahsın ikametine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 31.95 gram metamfetamin, 3.53 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.L. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Bilecik Bozüyük 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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