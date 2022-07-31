Son dakika haberi | Botları alabora olan şahısları Jandarma Bot Timi kurtardı Son dakika haberine göre Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Gümüşören Barajı'nda bindiği botu patlayan kadın suya düştü. Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Gümüşören Barajı'nda bindiği botu patlayan kadın suya düştü. Boğulma tehlikesi geçiren kadın, Bot Tim Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Bot Tim Komutanlığınca, Develi İlçesi Gümüşören Barajında gerçekleştirilen Kobder 4. Ulusal Gümüşören Turna Balığı Yakalama Yarışmasında bir botun patladığı ve içerisinde bulunan 2 kişiden birinin suya düştüğü ihbarı alındı. Bölgeye gelen Bot Tim Komutanlığı ekiplerince boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlar ve alabora olan bot kurtarılarak güvenli bölgeye çıkarıldı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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