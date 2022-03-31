Son dakika haberi... Boşanma aşamasındayken eşi tarafından kaçırılan Şilan Topal davasında karar açıklandı

Şişli'de, boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal'ı ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirilerek kaçıran Mithat Topal'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Mithat Topal'ı 6 yıl hapis cezasına mahkum ederken, sanıklardan Maksut Yıldız'ı 5 yıl, diğer sanık Rahim Maral'ı ise, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada Şilan Topal, babası müşteki Abdulhamit Narman ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Mithat Topal ile Maksut Yıldız ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen Mithat Topal savunmasında, 'Kötü niyetli olarak hareket etmedim. Eşimle barışmak için hareket ettim. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum. Eşime zarar vermem söz konusu değildir. Çocuğumun annesidir. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi talep ederim' diyerek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Pişman olduğunu söyleyen sanık Maksut Yıldız, mahkemeden tahliyesini talep etti. Şikayetinin devam ettiğini belirten Şilan Topal ise sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olay tarihinde Şilan Topal ile Mithat Topal'ın resmi nikahla evli olduklarını ancak fiilen ayrı yaşadıklarını söyledi. Sanıkların olay günü, gece saatlerinde Şilan Topal'ın evine gittiklerinin belirtildiği mütalaada, sanık Mithat Topal'ın, Şilan Topal'ı zorla ticari taksiye bindirdiği ifade edildi. Mütalaada, Maksut Yıldız'ın Topal'a yardım ettiği, Rahim Maral'ın ise ticari takside yanında oturan Şilan Topal'ın araçtan inmesine izin vermediği kaydedildi. Sanıklar Mithat Topal ile Maksut Yıldız'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak ve indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasının talep edildiği mütalaada, sanık Rahim Maral'ın da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım' suçundan cezalandırılması talep etti. Mütalaada, sanıklar Mithat Topal ile Maksut Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi. Mütalaanın ardından son sözü sorulan sanık Mithat Topal, "Üzerime atılan suçların hepsi tamamen iftiradır. Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Diğer sanık Maksut Yıldız ise son sözünde, beraatını ve tahliyesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mithat Topal'ı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl, sanık Maksut Yıldız'ı aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırırken tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme, Rahim Maral'ı ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Karar sonrası adliye çıkışında herhangi bir açıklama yapmayan Şilan Topal, hakkındaki koruma kararı dolayısıyla, polis ekipleri eşliğinde adliyeden ayrıldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve olayın gerçekleştiği yer nedeniyle Gaziosmanpaşa Asliye ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, sanık Mithat Topal'ın evli olduğu mağdurun 7 Eylül 2021'de ailesiyle birlikte yaşadığı Şişli'deki adresine gittiği, mağduru zorla taksiye bindirdiği, bu sırada mağdurun hafif şekilde yaralandığı, bu araç içinde de diğer sanıklar Maksut Yıldız ve Rahim Maral'ın olduğu anlatıldı. Sanık Topal'ın, mağduru ilk olarak Tarlabaşı civarında bir eve, sonrasında da Gaziosmanpaşa'da bir adrese götürdüğü bilgisine yer verilen iddianamede, 8 Eylül'de mağdurun zorla tutulduğu aktarıldı.

İddianamede 3 sanığın 'Birden fazla kişiyle birlikte, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan dörder yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa