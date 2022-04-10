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Son dakika haberi! Bolvadin polisinden internet kafe ve kahvehanelere yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Bolvadin polisinden internet kafe ve kahvehanelere yönelik denetim

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri tarafından internet kafe ve kahvehane gibi umumi açık yerlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri tarafından internet kafe ve kahvehane gibi umumi açık yerlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerdeki çok sayıda polisin katıldığı denetimlere mahalle ve çarşı bekçileri de destek verdi. 12 görevlinin katıldığı denetimlerde ilçe merkezindeki internet kafelerle birlikte kahvehanelerde bulunan şahısların Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı. Yaklaşık 20 kafe ve kahvehanenin denetlendiği uygulamada kurallara riayet edildiği, huzur ve güveni bozacak suç ve suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi! Bolvadin polisinden internet kafe ve kahvehanelere yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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