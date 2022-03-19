Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...Çok sayıda yaralı var

BOLU - TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli içinde İstanbul istikametinde kaza meydana geldi. Çok sayıda araç kazaya karışırken, çok sayıda da yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine Haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda araç, kaya karışırken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. İstanbul istikameti, trafiğe kapatıldı.