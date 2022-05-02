Son dakika haberi... Birliğinde vefat eden asker memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Birliğinde vefat eden asker memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Birliğinde vefat eden asker memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri: İzmir Foça'da birliğinde hayatını kaybeden er Mustafa Türkyılmaz, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

KIRŞEHİR (İHA) - İzmir Foça'da birliğinde hayatını kaybeden er Mustafa Türkyılmaz, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Deniz muhafız er olarak İzmir'de gören yapan Mustafa Türkyılmaz'ın cenazesi, memleketi Kırşehir'e getirildi. Merhum asker Türkyılmaz'ın cenazesi, Ali Çam Cami'inde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir, Asker, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title