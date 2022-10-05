Son dakika haberi | Bir polisi öldürüp, yedi kişiyi öldürmeye teşebbüs eden zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Diyarbakır'da 2010 yılında bir polisi öldürüp, yedi kişiyi öldürmeye teşebbüs eden zanlı 73 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılarak, cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da 2010 yılında bir polisi öldürüp, yedi kişiyi öldürmeye teşebbüs eden zanlı 73 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılarak, cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre, 27 Ağustos 2010 tarihinde Yenişehir ilçesine bağlı Dokuzçeltik Mahallesi'nde iki aile arasında kavga yaşandı. Olaya müdahale eden ekiplerce tarafların hastaneye intikali esnasında husumetli tarafların yakınlarınca kurulan pusuda sivil transit araca pompalı tüfek ve tabanca ile ateş edilmesi sonucunda Şehit Halil İbrahim Kartoğlu Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru Özkan Yiğen şehit oldu.

Olayın asli şüphelilerinden firari Ramazan T., Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yaklaşık 1 yıldır süregelen çalışmalar neticesinde; 3 Ekim 2022 tarihinde Yenişehir ilçesinde yapılan operasyonel çalışmada saklandığı adresten kaçmak üzereyken yakalandı.

Ramazan T.'nin belirtilen olaya ilişkin olarak Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' ve 7 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından hakkında 73 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası kararının olduğu belirlendi. Ramazan T., adli işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR