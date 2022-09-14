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Çıkan yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi

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Çıkan yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi

Çıkan yangında iş yeri kullanılmaz hale geldiBİNGÖL Bingöl dün gece saatlerinde çıkan yangında bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi

BİNGÖL Bingöl dün gece saatlerinde çıkan yangında bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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