Son dakika haberi: Bingöl'de otluk yangını 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi... Bingöl'ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Bingöl'ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Olay, Genç ilçesindeki Çamlık mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, belediye ekipleri ve vatandaşların da desteğiyle yangını büyümeden söndürdü. - BİNGÖL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bingöl 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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