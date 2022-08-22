Son dakika haberi! Bingöl'de eğitim atışı sırasında yangın çıktı: Kurumuş otların bulunduğu yaklaşık 10 dönümlük alan kül oldu

Bingöl'de Merkez İlçe Jandarma Komutanlığının atış alanında, eğitim atışı sırasında mermi sekmesi sonucu yangın çıktı. Yangında, yaklaşık 10 dönümlük kuru ot yandı.

Bingöl Valiliği, merkez Ekinyolu bölgesinde çıkan otluk alandaki yangın ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün saat 12.30 sularında Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Ekinyolu atış alanında eğitim atışı esnasında mermi sekmesi sonucu kuru ot yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk etapta 1 TOMA, 2 itfaiye, 1 arazöz ve 55 personel ile müdahale edilerek örtü yangını kontrol altına alınmıştır. Yangında yaklaşık 10 dönüm kuru ot yanmış olup herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Ancak soğutma çalışmaları devam ederken farklı noktalarda tekrar ot yangını çıkmış olup Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder ve 30 personel, Emniyet Müdürlüğüne ait 4 adet TOMA, Ilıcalar Belediyesine ait 1 adet itfaiye, Bingöl Belediyesine ait 2 araç ve personel, İl Jandarma Komutanlığından 2 komando timi ve Karayolları Bölge Müdürlüğünden 1 sulama aracı ile yangına müdahale edilerek tekrar kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir." - BİNGÖL